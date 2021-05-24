В России было сделано 25 млн. прививок от коронавируса

При этом более 10 млн россиян полностью прошли вакцинацию, сказали в научном институте Роспотребнадзора агентству ТАСС. Ситуация с самим коронавирусом в России, по оценке специалистов, находится на этапе стабилизации. На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса отечественного производства, в том числе препарат «Спутник Лайт».