Власти Белоруссии запретили журналистам освещать несанкционированнеые акции

Кроме того, закон, который подписал президент республики Александр Лукашенко, говорится о запрете публиковать опросы общественного мнения, касающиеся общественно-политической ситуации, если они проводились без аккредитации. Все массовые мероприятия проводятся только с разрешения местных органов, для этого теперь недостаточно просто подать уведомление. По словам критиков нового закона, он фактически легализует репрессии в стране.