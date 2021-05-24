Суд в Новгороде назначил 80 часов обязательных работ одному из задержанных на съезде муниципальных депутатов

Парламентария из Ямало-Ненецкого округа Александра Бондарчука признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Сам Бондарчук требовал, чтобы его судили по месту регистрации. Обвинение он отрицает.

В минувшую субботу новгородская полиция задержала 4 человек. Сам съезд, по словам представителей властей, нарушал указ губернатора о запрете собраний с числом участников более 30 человек. Также суд в Новгороде назначил семь суток ареста бывшему муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой.