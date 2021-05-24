Палестинская организация ХАМАС отвергает причастность к сообщению о якобы минировании самолета Ryanair

Речь идет о лайнере, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Как сказали агентству Reuters представители группировки, они не прибегают к подобным методам. В министерстве транспорта Белоруссии утверждали, что сообщение о «минировании» поступило от имени неких «солдат ХАМАС». В самой группировке полагают, что некие подозрительные стороны пытаются демонизировать их организацию