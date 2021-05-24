Казахская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов в Минск

О причинах такого решения представители перевозчика не говорят, пишет интернет-издание inform-бюро. В течение дня ряд европейских авиакомпаний также объявили о том, что отказываются от маршрутов через белорусское воздушное пространство. Это связано с воскресным инцидентом, когда белорусские власти заставили совершить просадку самолет с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA на борту Романом Протасевичем.