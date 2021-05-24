Воронежский студент отсудил миллион рублей у МВД после пыток пакетом с нашатырем в отделе полиции

Суд в Воронеже присудил компенсацию морального вреда студенту Максиму Гребенюку – ему выплатят миллион рублей, что в 4 раза меньше, чем сумма исковых требований. Дело касалось событий трехлетней давности, когда молодого человека вместе с его приятелем около 6 часов пытали в отделении — полицейские выбивали признание в краже телефона. О пропаже ранее заявила девушка, в гостях у которой студенты были несколькими днями ранее. Их и еще несколько человек пригласили в полицию для дачи показаний – в кабинет вызывали по очереди. Как Гребенюк рассказывал изданию «Медиазона», когда он вошел, его сразу обвинили в краже. Его ударили по лицу, затем заковали руки в наручники и закинули их за спинку стула. Затем один из полицейских надел на голову молодого человека пакет, в который был налит нашатырь. Каждый вздох, по его словам, сопровождался невыносимыми мучениями. Гребенюк утверждает, что пытали и других подозреваемых. Позже студент написал заявление на полицейских. Благодаря общественному резонансу было возбуждено уголовное дело.

В 2019 году полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Их приговорили к реальным срокам