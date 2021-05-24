Суд в Новгороде назначил семь суток ареста бывшему муниципальному депутату Москвы Юлию Галямину

Ее признали виновной в неповиновении законным требованиям полиции. Галямину и еще нескольких политиков из разных регионов задержали в субботу на открытии съезда муниципальных депутатов. В полиции настаивали, что мероприятие нарушает указ губернатора о запрете собраний с числом участников более 30 человек. Галямина настаивала, что на съезде было меньше и таким образом они не нарушали требований.
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