Суд в Новгороде назначил семь суток ареста бывшему муниципальному депутату Москвы Юлию Галямину

Ее признали виновной в неповиновении законным требованиям полиции. Галямину и еще нескольких политиков из разных регионов задержали в субботу на открытии съезда муниципальных депутатов. В полиции настаивали, что мероприятие нарушает указ губернатора о запрете собраний с числом участников более 30 человек. Галямина настаивала, что на съезде было меньше и таким образом они не нарушали требований.