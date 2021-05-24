Власти Великобритании предложили обсудить санкции против газопровода Северный поток-2 в связи со случившемся в Минске

Кроме того, запретительные меры могут ввести против еще одного газопровода – «Ямал — Европа», не исключил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб. В правительстве, пояснил он, полагают, что инцидент с самолетом Rayanair мог произойти как «минимум с молчаливого согласия Москвы». Кроме того, Рааб объявил о том, что Лондон уже предпринял определенных шаги в ответ на действия белорусских властей.

Рааб добавил, что санкционная политика не является единственным возможным инструментом в британском арсенале. Правительству следует держать открытой и дверь для дипломатии.

