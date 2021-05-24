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22:01, 24 мая 2021

Евросоюз планирует запретить полеты белорусских компаний над Европой

В проекте решения саммита лидеров ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится также о рекомендации европейским перевозчикам отказаться от полетов над Белоруссией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила также намерения ввести санкции против белорусских чиновников, бизнесменов, связанных с властями республики. Среди других мер она не исключила санкций против белорусской авиационной отрасли.
Ляйен не исключила, что будут обсуждаться и другие варианты. 


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