Евросоюз планирует запретить полеты белорусских компаний над Европой

В проекте решения саммита лидеров ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится также о рекомендации европейским перевозчикам отказаться от полетов над Белоруссией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила также намерения ввести санкции против белорусских чиновников, бизнесменов, связанных с властями республики. Среди других мер она не исключила санкций против белорусской авиационной отрасли.

Ляйен не исключила, что будут обсуждаться и другие варианты.