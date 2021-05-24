Суд Великого Новгорода арестовал на 7 суток экс-мундепа Галямину за неповиновение полиции

Новгородский районный суд в Великом Новгороде назначил 7 суток административного ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Как уточнил ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков, Галямина признана судом виновной в неповиновении полиции.

«Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ («Неповиновение распоряжению сотрудника полиции»)

Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста

сроком 7 суток, — сказал защитник. — Будем обжаловать».