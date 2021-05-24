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21:32, 24 мая 2021

В столице Малайзии столкнулись два поезда метро. Пострадали не менее 166 человек, — говорят местные власти

По предварительной информации, инцидент произошел вечером. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, а другой проходил тестовые испытания и был пустым. О причинах столкновения пока ничего не сообщается.



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