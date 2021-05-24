По предварительной информации, инцидент произошел вечером. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, а другой проходил тестовые испытания и был пустым. О причинах столкновения пока ничего не сообщается.
В столице Малайзии столкнулись два поезда метро. Пострадали не менее 166 человек, — говорят местные власти
По предварительной информации, инцидент произошел вечером. Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, а другой проходил тестовые испытания и был пустым. О причинах столкновения пока ничего не сообщается.