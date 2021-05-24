Участники протеста в Грузии перекрыли центральный проспект Руставели в Тбилиси

Люди выступают против строительства гидроэлектростанции на западе страны. Также сообщается, что демонстранты разбили палаточный городок в грузинской столице.

Протесты в связи с планами построить ГЭС не стихают в Тбилиси с воскресенья. Граждане Грузии обвиняют власти в том, что они отдали турецкой компании— подрядчику строительство все Рионское ущелье.

