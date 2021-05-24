Житель Воронежа отсудил миллион рублей за пытки в полиции

По словам Максима Гребенюка, три года назад его около шести часов пытали вместе со знакомым в одном из отделов внутренних дел, добиваясь признания в краже. Среди прочего, по словам истца, полицейские применяли пакеты с нашатырным спиртом.

Гребенюк требовал в качестве компенсации 4 миллиона рублей. Полицейские, которые пытали его, были приговорены к тюремным срокам.

