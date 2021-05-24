МВД Белоруссии отрицает сообщения о госпитализации задержанного журналиста Романа Протасевича

Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta находится в СИЗО в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал, утверждают в ведомстве. Ранее польский телеканал Belsat сообщал со ссылкой на мать задержанного, что \журналист может находиться в больнице в критическом состоянии из-за проблем с сердцем.