Корреспондента интернет-издания Открытые медиа Илью Рождественского допросили сегодня в Следственном комитете

Он находится в статусе свидетеля по делу о мошенничестве, которое было возбуждено против политика Алексея Навального. Следствие считает, что оппозиционер собрал почти 600 миллионов рублей в виде пожертвований со своих сторонников, но больше половины потратил на личные цели.

Журналист Рождественский ранее подчеркивал, что он не работал в структурах Навального, однако он написал один текст за гонорар. Сообщается, что в среду должен состояться еще один допрос корреспондента.

