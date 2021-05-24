Задержанный накануне в минском аэропорту Роман Протасевич может находиться в одной из больниц

Об этом матери Протасевича сказали источники в медицинских кругах, — передает польский телеканал БелСат. Точное местонахождение Протасевича пока не установлено.

При этом утверждается, что он может находиться в критическом состоянии. По словам его матери, у бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала НЕХТА проблемы с сердцем. Однажды у н его уже было предынфарктное состояние.

Протасевича задержали после того, как самолет компании Ryanair был вынужден приземлиться в минском аэропорту.