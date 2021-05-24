Евросоюз замораживает инвестиции и экономическую помощь Белоруссии на 3 миллиарда евро

Такая мера будет действовать до тех пор, пока республика не станет демократической страной, — сказали в руководстве Еврокомиссии. Решение принято на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair. Белорусские власти заставили борт совершить посадку в Минске, а потом задержали летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевич и его спутницу.

В Белоруссии утверждают, что лайнер совершил посадку из-за сообщений о минировании. Никакого давления на экипаж не оказывалось.

МВД Белоруссии опровергло информацию, что задержанный оппозиционер Протасевич попал в больницу.