В Москве назвали внутренним делом Белоруссии задержание бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Протасевича

В Москве назвали внутренним делом Белоруссии задержание бывшего главного редактора телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича, ради которого был принудительно посажен самолет.

В российском МИДе говорят, что скоординированная реакция на случившееся от представителей Евросюза, НАТО и ОБСЕ вызывает удивление. На Смоленской площади настаивают, что действия авиационных властей Белоруссии при посадке самолета Ryanair соответствовали международным нормам.

Истребитель был поднят в воздух из-за того, что рядом находилась белорусская атомная электростанция, отметили в МИДе.