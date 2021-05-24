Двум бывшим полицейским, которые проходят по делу о рассылке писем с ядом запросили до 18 лет лишения свободы

Пенсионеры Краснодарского МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников обвиняются в терроризме, а также контрабанде ядовитых веществ и попытке незаконного сбыта сильнодействующих средств, — передает агентство ТАСС.

По версии следствия, оба фигуранта разослали более 200 писем дипломатическим организациям стран ЕС, Украины, Австралии, а также руководству российского МИДа. В письмах под видом «крымской земли» находилось ядовитое вещество на основе ртути.