Петербужская художника-акционистка Дарья Апахончич уехала из России

Ранее Министерство юстиции включило ее в список иностранных агентов. Сама Ахпахончич сказала интернет-изданию Фонтанка, что покинула страну вместе со своей семьей, но при этом она пока не планирует просить политического убежища. В то же время она подтвердила, что основной причиной отъезда стали действия Министерства юстиции. Ранее Апахончич не удалось обжаловать в суде решение о внесении ее в список СМИ-иностранных агентов.
2021-05-24T20:32:52+03:00
2021-05-24T20:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 24 мая 2021
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