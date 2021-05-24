Петербужская художника-акционистка Дарья Апахончич уехала из России

Ранее Министерство юстиции включило ее в список иностранных агентов. Сама Ахпахончич сказала интернет-изданию Фонтанка, что покинула страну вместе со своей семьей, но при этом она пока не планирует просить политического убежища. В то же время она подтвердила, что основной причиной отъезда стали действия Министерства юстиции. Ранее Апахончич не удалось обжаловать в суде решение о внесении ее в список СМИ-иностранных агентов.