Новые санкции Евросоюза против Белоруссии могут затронуть авиационный сектор республики, — говорят в Еврокомиссии

Кроме того, Брюссель рассматривает вопрос о запретительных мерах в отношении целого ряда белорусских чиновников и предпринимателей, связанных с руководством страны. Согласно проекту решения саммита ЕС, который оказался в распоряжении агентства Reuters, речь может идти в том числе о запрете на полеты белорусской компании Белавиа в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, рассматривается вопрос, чтобы закрыть европейские аэропорты для воздушных судов, чей маршрут пролегает над территорией Белоруссии.