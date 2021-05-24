Новые санкции Евросоюза против Белоруссии могут затронуть авиационный сектор республики, — говорят в Еврокомиссии

Кроме того, Брюссель рассматривает вопрос о запретительных мерах в отношении целого ряда белорусских чиновников и предпринимателей, связанных с руководством страны. Согласно проекту решения саммита ЕС, который оказался в распоряжении агентства Reuters, речь может идти в том числе о запрете на полеты белорусской компании Белавиа в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, рассматривается вопрос, чтобы закрыть европейские аэропорты для воздушных судов, чей маршрут пролегает над территорией Белоруссии.
2021-05-24T20:32:05+03:00
2021-05-24T20:32:18+03:00
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20:32, 24 мая 2021
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