Российские государственные СМИ собираются освободить от отчетности об иностранном финансировании

По мнению авторов соответствующего законопроекта, это позволит избежать формирования искаженной картины политической действительности, — передает агентство Интерфакс. Документ подготовили в Министерстве цифрового развития. Сейчас все СМИ обязаны раз в квартал отчитываться о получении иностранного финансирования. Государственные СМИ, по мнению авторов инициативы, действуют строго в соответствии с учредительными документами, а их работа имеет стратегическое значение для безопасности государства, защиты нравственности, здоровья и законных интересов граждан страны.

