Мосгорсуд обязал интернет-издание Медуза* заплатить 80 тысяч рублей бизнесмену Евгению Пригожину

Кроме того, издание в 10-дневный срок должно удалить статью, посвященную предпринимателю, которого также в прессе называют поваром Путина. Она была опубликована около 5 лет назад. В начале года Савеловский районный суд отказался удовлетворять иск Пригожина.

*Ранее Министерство юстиции внесло Медузу в список СМИ-иностранных агентов.

