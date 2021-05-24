Международная организация гражданской авиации проведет срочное заседание в связи с инцидентом вокруг самолета Ryanair

Оно запланировано на четверг, — сообщили представители ИКАО. В то же время ранее в секретариате организации сказали, что у них нет полномочий закрывать воздушное пространство над какой-либо страной. Однако за нарушение правил предусмотрены штрафы. Какой именно случай с инцидентом в небе над Белоруссией, пока не уточняется.
2021-05-24T20:02:30+03:00
2021-05-24T20:02:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 24 мая 2021
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