Власти США назвали шокирующими действия белорусского руководства, которое вынудило совершить посадку самолет Ryanair

Американские власти назвали шокирующими действия белорусского руководства, которое вынудило совершить посадку самолет компании Ryanair. Подобный шаг с очевидной целью арестовать журналиста является наглым оскорблением международного мира и безопасности со стороны Минска, подчеркнули в Белом доме. Вашингтон присоединяется к требованиям о проведении международного расследования инцидента, в результате которого был задержан основатель и бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич.

