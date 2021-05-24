Американские власти назвали шокирующими действия белорусского руководства, которое вынудило совершить посадку самолет компании Ryanair. Подобный шаг с очевидной целью арестовать журналиста является наглым оскорблением международного мира и безопасности со стороны Минска, подчеркнули в Белом доме. Вашингтон присоединяется к требованиям о проведении международного расследования инцидента, в результате которого был задержан основатель и бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич.
Власти США назвали шокирующими действия белорусского руководства, которое вынудило совершить посадку самолет Ryanair
Американские власти назвали шокирующими действия белорусского руководства, которое вынудило совершить посадку самолет компании Ryanair. Подобный шаг с очевидной целью арестовать журналиста является наглым оскорблением международного мира и безопасности со стороны Минска, подчеркнули в Белом доме. Вашингтон присоединяется к требованиям о проведении международного расследования инцидента, в результате которого был задержан основатель и бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич.