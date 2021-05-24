Евросоюз намерен ввести запрет на полеты в своем воздушном пространстве для самолетов компании «Белавиа»

Кроме того, как следует из проекта решения саммита ЕС, который оказался в распоряжении агентства Рейтер, Брюссель намерен закрыть аэропорты сообщества для лайнеров, чей маршрут пролегал над территорией Белоруссии.

Руководство ЕС собирается потребовать срочного расследования инцидента с вынужденной посадкой самолета для задержания оппозиционного журналиста. Кроме того, речь может пойти о введении новых санкций против белорусского руководства. Ранее о планах обсудить все эти меры сказала канцлер германии Ангела Меркель.

