Прокуратура Петербурга добивается запрета ролика дома моды Dolce & Gabbana из-за жалобы депутата

Член нижней палаты российского парламента, единоросс Михаил Романов, по словам представителя пресс-службы судов северной столицы, обращался в ведомство в интересах некоего «гражданина М», полное имя которого не разглашается. Суд оставил дело без движения до 7 июня, поскольку прокуратура не предоставила документы с результатами проверки видео. Известно, что прокуратура потребовала запретить сразу два ролика. Первый — с целующимися девушками, второй — с мужчинами.