Прокуратура Петербурга добивается запрета ролика дома моды Dolce & Gabbana из-за жалобы депутата

Член нижней палаты российского парламента, единоросс Михаил Романов, по словам представителя пресс-службы судов северной столицы, обращался в ведомство в интересах некоего «гражданина М», полное имя которого не разглашается. Суд оставил дело без движения до 7 июня, поскольку прокуратура не предоставила документы с результатами проверки видео. Известно, что прокуратура потребовала запретить сразу два ролика. Первый — с целующимися девушками, второй — с мужчинами.
2021-05-24T19:32:56+03:00
2021-05-24T19:32:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843298-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 24 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…