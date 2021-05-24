Главного редактора интернет-издания «База» Никиту Могутина обвинили в участии в несогласованной акции

Накануне вечером его задержали в Москве и доставили в отдел полиции Китай-город.

Сам Могутин подчеркнул, что на акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального он находился как журналист, имея при себе необходимые документы.

Ранее полицейские уже приходили к нескольким корреспондентам, работавшим на той же акции, в том числе и к журналистам «Эха». Некоторых из них отвезли в отделения полиции для составления объяснительных. В их редакциях подчеркивали, что все они находились на задании, у всех были необходимые документы и опознавательные знаки.

