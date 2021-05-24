Белорусские военные утверждают, что их истребитель не вынуждал гражданский лайнер разворачиваться у границы с Литвой

В командовании ВВС настаивают, что их самолет только взлетел, когда борт Ryanair заходил на посадку. Там подчеркнули, что все материалы задокументированы.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии в свою очередь сегодня сказали, то готовы предоставить любые данные, связанные с инцидентом, однако Евросоюз еще не запрашивал у Минска соответствующей информации.

