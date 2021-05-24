Белорусская компания «Белавиа» на месяц приостанавливает полеты в Литву

Это произошло после того, как правительство прибалтийской республики объявило о том, что не будет принимать воздушные суда, маршрут которых пролегал над территорией Белоруссии. Это связано с инцидентом вокруг самолета, на котором летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич.

Тем временем, случившееся и возможный ответ на него собираются обсудить участники саммита Евросоюза. Как сказала канцлер германии Ангела Меркель, речь идет о возможных новых санкциях. Она потребовала от Минска немедленно освободить задержанного журналиста и его спутницу.

