Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор осужденному на 6 лет за хулиганство аспиранту МГУ Мифтахову

Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляцию на приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, осужденному на 6 лет за хулиганство. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«Завтра в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляции на приговор Азату Мифтахову, осужденному на 6 лет колонии по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в январе 2018 года. Следствие считает, что он с группой лиц бросил файер в помещение, в результате чего было разбито стекло, и дымовая шашка создала задымление», — рассказала адвокат.

Как уточнила С.Сидоркина, конкретно Мифтахову «вменяется то, что он якобы наблюдал за происходящим в расчете на то, чтобы предупредить, если кто-то будет препятствовать совершению таких действий». «Я как защитник считаю, что вина его в этом преступлении не доказана, поскольку обвинение строится в основном на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер, и мы не смогли допросить его в суде», — отметила адвокат.

Сейчас Мифтахов находится в СИЗО «Бутырка», вину он не признал.