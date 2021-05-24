NВС со ссылкой на администрацию США: Встреча президентов России и США может пройти в Женеве

Встреча президентов России и США может пройти в Женеве, — передает американская телекомпания NВС, со ссылкой на администрацию США. Дата пока не названа.

Ранее в Белом доме не исключали, что саммит может состояться уже в следующем месяце

С инициативой провести переговоры в апреле выступил президент США Джо Байден. В Кремле согласились на это предложение.

