Власти Великобритании не исключили санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» из-за случившегося с самолетом компании Ryanair. Лондон намерен также проконсультироваться по этому вопросу со своими партнерами – сказали в Министерстве иностранных дел королевства.

Кроме того, Великобритания стала первой страной, которая запретила полеты в свои аэропорты самолетам белорусской авиакомпании Белавиа. Чуть ранее в Литве объявили, что не будут принимать у себя лайнеры, которые следуют через воздушное пространство Белоруссии. Премьер-министр Литвы Ингрида Шиманите подтвердила, что Вильнюс намерен добиваться новых запретов для соседней республики из-за инцидента с самолетом.

Еще одна страна, Украина, также собирается закрыть авиасообщение с Белоруссией. Как ожидается, завтра этот вопрос рассмотрят на заседании Кабинета министров страны.