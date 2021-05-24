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19:01, 24 мая 2021

Минск и Рига заявили о взаимной высылке всего дипломатического корпуса

Первой соответствующее решение приняла Белоруссия. Причиной назвали оскорбление государственного флага республики – вместо него в Риге на чемпионате мира по хоккею вывесили оппозиционный бело-красно-белый флаг.
Замена флага – это циничное попрание всех норм международного права, фактически акт государственного вандализма. Минск «не может оставить подобного рода провокационные действия без ответа», подчеркивают в белорусском МИДе . В министерстве сообщили, что латвийскому послу заявлен решительный протест, он должен покинуть территорию республики в течение суток. У остальных сотрудников представительства на это есть 48 часов. Так Минск отреагировал на то, что в Риге на чемпионате мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протеста в республике. Официальный же флаг символизирует режим, который поддерживает государственный терроризм, пояснили свою позицию власти Риги. Замена флага — знак поддержки всем, кто подвергается репрессиям в Белоруссии. В ответ на высылку дипломатов из республики власти Латвии объявили об аналогичном шаге до нормализации отношений между странами.

Ранее в Риге призвали ЕС закрыть воздушное пространство над Белоруссией после принуждения к посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания двух пассажиров — бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги


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