Мосгорсуд 25 мая рассмотрит жалобу Сафронова на продление ареста

Мосгорсуд 25 мая рассмотрит жалобу обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова на продление ареста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат из «Команды 29» Евгений Смирнов.

«Завтра в 11.15 в Мосгорсуде состоится заседание, где будут рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов Ивана Сафронова на меру пресечения, которая была ему продлена в очередной раз 30 апреля текущего года», — рассказал он.

По словам адвоката, «прошел без малого год с момента задержания и возбуждения уголовного дела, а Сафронов до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют, и какие сведения, составляющие гостайну, кому он передал». «Все это время он находится в СИЗО. И у нас вопрос: доколе это может продолжаться?» – отметил Е.Смирнов.

Он также сообщил, что на заседании будет рассмотрена, в том числе и апелляционная жалоба, поданная адвокатом Иваном Павловым, которого обыскали, и допросили в день продления меры пресечения Сафронову.

Как напомнил Е.Смирнов, Павлову предъявили обвинение по статье 310 УК — «Разглашение данных предварительного следствия» о деле Ивана Сафронова. «Мы надеемся, что завтра будет очная встреча Павлова и следователя ФСБ Александра Чабана, которого все мы считаем инициатором уголовного преследования Павлова, и который неоднократно угрожал всем защитникам Сафронова наступлением различных последствий за его активную защиту», — заключил Е.Смирнов.