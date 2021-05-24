Украина собирается прекратить авиасообщение с Белоруссией

Распоряжение подготовить соответствующие документы дал президент страны. В Киеве подтвердили, что это связано с инцидентом вокруг самолета Ryanair, который произошел накануне. Между тем, именно Минск на протяжении последних 6 лет остается стыковочным пунктом для тех, кто летает из России на Украину и обратно.

