Великобритания первой из стран запретила полеты в свои аэропорты самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа»

Кроме того, правительство распорядилось, чтобы национальный регулятор предупредил других перевозчиков о необходимости избегать воздушного пространства Белоруссии. Это связано с принудительной посадкой самолета Ryanair , на борту которого находился основатель и бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич

Между тем, в Лондоне не исключат и санкций в отношении России из-за задержания Протасевича. В Министернстве внутернних дел Великобритании уже сказали, что им трудно поверить, что Россия не причастна, или, по крайней мере, не дала молчаливого согласия на действия белорусских силовиков. В МИДе не исключили возможности санкции в отношении газопровода Северный поток-2.

