Власти Белоруссии высылают посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии

Как сказали в Министерстве иностранных дел Белоруссии, посла Латвии вызывали сегодня для того, чтобы заявить протест в с вязи со случившимся на Чемпионате мира по хоккею. Сегодня мэр Риги и министр иностранных дел Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, которым пользуется белорусская оппозиция.