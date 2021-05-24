Власти Белоруссии высылают посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии

Как сказали в Министерстве иностранных дел Белоруссии, посла Латвии вызывали сегодня для того, чтобы заявить протест в с вязи со случившимся на Чемпионате мира по хоккею. Сегодня мэр Риги и министр иностранных дел Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, которым пользуется белорусская оппозиция.
2021-05-24T18:30:58+03:00
2021-05-24T18:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 24 мая 2021
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