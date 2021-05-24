The Wall Street Journal: трое ученых-вирусологов из китайского города Ухань тяжело болели в ноябре 2019 года

По данным американской разведки, утверждает газета The Wall Street Journal, трое ученых-вирусологов из китайского города Ухань тяжело болели и обращались за медицинской помощью в ноябре 2019 года — за месяц до того, как в городе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Институт вирусологии в Ухани не делится данными из журналов безопасности и лабораторными записями о своих работах по изучению коронавируса, пишет WSJ. Институт и Национальная комиссия здравоохранения Китая на запросы издания не ответили (цитата по Forbes). Ранее представители института отрицали возможность утечки из лаборатории. Голландский вирусолог, работавшая в Ухани, в марте сообщила NBC News, что некоторые сотрудники института осенью 2019 года действительно заболели, но отнесла это к регулярным сезонным явлениям.

И вот теперь появились данные американской разведки, согласно которым в ноябре 2019 года трое ученых — сотрудников Института вирусологии в Ухани — почувствовали сильное недомогание, похожее и на простуду, и на то, что мы сейчас считаем ковидом. Они обратились в больницу. Один из экспертов WSJ отметил, что потенциально информация имеет большое значение, но нуждается в дополнительном подтверждении. Издание также цитирует бывшего руководителя специальной группы в Госдепартаменте, занимавшейся изучением возникновения пандемии. По его мнению, маловероятно, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории, работающей с коронавирусами, в течение недели заболевают ОРВИ, ложится в больницу, и это никак не связано с ковидом.

Команда Всемирной Организации здравоохранения, посетившая Ухань в марте, напоминает газета, совместно с китайскими экспертами пришла к выводу, что вирус, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное и его лабораторная утечка «крайне маловероятна». Тем не менее сотрудники ВОЗ обратили внимание, что китайские коллеги выявили 92 потенциальных случая COVID-19 среди 76 000 человек, которые заболели в период с октября по начало декабря 2019 года, но отклонили запросы на предоставление необработанных данных.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США заявила газете, что у американской остаются серьезные вопросы о первых днях пандемии COVID-19, в том числе о ее происхождении в КНР.