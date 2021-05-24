Администрация Петербурга начала вакцинацию горожан препаратом «Ковивак»

Чиновники Смольного в открытую говорят, что ситуация с заболеваемостью в городе ухудшается.

Первая партия российской вакцины «КовиВак» будет доступна в ближайшие два дня. Об этом сообщили в Смольном. Все адреса опубликованы на сайте городской администрации. Объявить, чем вы хотите уколоться надо сказать прямо в пункте вакцинации. Кроме того, действует и ограничение по возрасту — людям старше 60 лет её пока предлагать не станут. Вакцина содержит в себе настоящий коронавирус, пускай и мертвый. Таким образом, петербуржцы могут выбрать любую из трёх имеющихся в городе вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». В то же время темпы вакцинации остаются низкими. Из запланированных 22% Смольный за полгода привил от силы 10. Увеличить темпы могли бы какие-нибудь денежные стимулы от города. Однако Смольный не считае это эффективным, сказал журналистам вице-губернатор Дмитрий Лисовец. Коэффициент распространения вируса в Петербурге превысил единицу. Значит, один человек заражает как минимум еще одного. Это плохой показатель. Стало больше пневмоний и госпитализаций. Об этом журналистам рассказала представитель Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. ВСТ_Чхинджерия

Стоит отметить, что на майских праздниках масштабных несогласованных акций в городе не проходило. Впрочем, взрослых госпитализируют меньше, чем в первую волну заболеваемости. Дмитрий Лисовец также пояснил, что очереди из скорых у больниц появлялись лишь единожды, а не практически каждый день, как это случалось в первую волну.

По данным администрации Петербурга, в городе остается более 160 тысяч доз вакцин. При темпе вакцинации порядка 5 тысяч человек в сутки этого запаса хватит примерно на месяц.