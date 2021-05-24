В России выявлено как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, — сообщил зам.директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов. Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили эту информацию, однако глава ведомства Анна Попова уточнила, что в России нет самой опасной мутации, распространенной в Индии.

По данным оперативного штаба, в России за прошедшие сутки выявлено более 8-ми тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 319 человек. В Москве почти 2,5 тысячи новых заболевших. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до лета, чтобы обезопасить себя в период отпусков.

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации от коронавируса, чтобы к сентябрю каждая страна привила как минимум 10% своего населения, а к концу года – 30%. ВОЗ также прогнозирует нового опасного вируса, который потенциально будет еще более заразным.