Роскомнадзор объявил ультиматум интернет-компании Google

Она обязана удалить запрещенную в России информацию за 24 часа.

Корпорация Google сейчас лидирует по количеству неудалённой противоправной информации, и у компании есть сутки на то, чтобы ограничить доступ к этим данным. В противном случае, как сообщили в Роскомнадзоре, американский интернет-гигант будет оштрафован на сумму от восьмисот тысяч до четырёх миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что в поисковой выдаче Google не удаляется от 20-ти до 30-ти процентов ссылок на запрещенные в России материалы, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, интернет-порталы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также интернет-магазины по продаже наркотических средств. В сообщении Роскомнадзора также сказано, что сейчас на видеохостинге YouTube не удалено около пяти тысяч запрещенных публикаций, большинство из которых – призывы к экстремизму.

В ведомстве не исключили, что если Google не выполнит требования, работа его сервисов на территории России замедлят также, как это ранее сделали с социальной сетью «Твиттер».

В свою очередь эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», отметили, что у Роскомнадзора недостаточно ресурсов для таких мер, в том числе потому, что у Google гораздо более сложная система доставки траффика, которая лучше защищена от вмешательства, чем у «Твиттера».

Это заявление Роскомнадзора появилось после того, как компания Google впервые в истории подала в суд на это ведомство. Американская корпорация пытается обжаловать в Арбитражном суде Москвы требования заблокировать доступ к 12-ти видео на Youtube.