Мосгорсуд обязал интернет-издание «Медуза»* в 10-дневный срок удалить статью «Право на забвение Евгения Пригожина»

Мосгорсуд обязал интернет-издание «Медуза»* в 10-дневный срок удалить статью под заголовком «Право на забвение Евгения Пригожина». Она была опубликована 9 июня 2016 года. Медузу также обязали выплатить Пригожину 80 тысяч рублей. Это решение будет обжаловано в кассационной инстанции.

*Российские власти внесли Медузу в реестр СМИ-иностранных агентов. Издание оспаривает это решение.

