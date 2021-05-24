В Новгороде суд рассматривает административный протокол в отношении политика Юлии Галяминой

Ее задержали в субботу на открытии съезда муниципальных депутатов российских регионов. Галямину обвинили в неповиновении законным требованиям полицейских.

Роспотребнадзор утверждает, что на мероприятии не соблюдались антиковидные меры и был нарушен указ губернатора о запрете собраний численностью более 30 человек. Галямина заявила сегодня в суде, что участники мероприятия не нарушали санитарных требований

Вместе с Галяминой задержаны еще три участника съезда. На них также составлены протоколы о неповиновении сотрудникам полиции.

