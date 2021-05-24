Как стало известно газете «Коммерсантъ» Внутриполитический блок Кремля меняет систему работы в молодежью. Теперь молодежная политика воспринимается как часть более глобальной задачи, воспитание, которое будет включать и просветительскую деятельность.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в школах появятся советники директоров по воспитательной работе. Термин «воспитание» появился в Законе об образовании в середине 2020-го года с подачи президента Владимира Путина.

