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18:22, 24 мая 2021

«Коммерсантъ»: Внутриполитический блок Кремля меняет систему работы в молодежью

Как стало известно газете «Коммерсантъ» Внутриполитический блок Кремля меняет систему работы в молодежью. Теперь молодежная политика воспринимается как часть более глобальной задачи, воспитание, которое будет включать и просветительскую деятельность.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что в школах появятся советники директоров по воспитательной работе. Термин «воспитание» появился в Законе об образовании в середине 2020-го года с подачи президента Владимира Путина.



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