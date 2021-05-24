Минюст и Следственный комитет поддержали идею ФСИН заменить мигрантов на стройках заключенными

Реализация предложения главы ФСИН даст рабочие места тем заключенным, которые могут претендовать на замену реального срока принудительными работами, уверен министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, сейчас на это претендуют почти 190 тысяч человек. Однако фактически не всем хватает рабочих мест. Это связано с тем, что обычно на стройках задействуют около ста человек. Ведомство же ищет крупных инвесторов, готовых принять минимум тысячу осужденных. При этом, как отмечают в ведомстве, заключенный сможет жить в рамках общежития или снимать квартиру, он также может взять с собой семью, труд же будет оплачиваемым.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что заработная плата поможет заключенным выплатить штрафы, если таковые установлены судом

Этого же мнения придерживаются и в Следственном комитете. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что возможность заключённым работать серьезно поможет им социализироваться перед выходом на свободу, а также снизит количество рецидивов.

С идеей согласны и в Совете по правам человека. Так, его глава Валерий Фадеев отметил, что многие осужденные, которые сейчас отбывают наказание, просто не могут начать работать, так как не во всех колониях есть такая возможность.

Вместе с тем, председатель общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин уверен, что в данной инициативе есть свои риски. Например, уверен он, могут быть ужасные условия проживания. Кроме того, отмечает правозащитник, никто не может гарантировать, что этот труд будет добровольным, а не принудительным.

Сейчас, как отмечают в Минюсте, уже идут переговоры с бизнесом по этому вопросу, заключаются необходимые соглашения.