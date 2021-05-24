Уже несколько международных авиакомпаний направляют свои самолеты в облет воздушного пространства Белоруссии после принудительной посадки самолета перевозчика Ryanair в аэропорту Минска. Ряд западных стран раскритиковали действия властей республики и заявили о намерении запретить полеты над страной.

Первой авиакомпанией, которая приостановила полеты над Белоруссией стала латвийская airBaltic. Там заявили, что безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников — приоритет перевозчика. Избегают воздушного пространства республики и венгерская Wizz Air, а также польская LOT. Иизвестно, что маршрут одного из своих рейсов изменила австрийская Austrian Airlines. Пока европейские авиакомпании принимают решения в частном порядке. Официальный запрет ввели только Великобритания и Литва. Премьер-министр страны Ингрида Симоните заявила, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно для всех.

К введению ограничений готовится Польша. Швеция пока лишь рекомендовала авиакомпаниям избегать транзита через Белоруссию, но авиакомпания SAS уже заявила, что так и сделает. Вскоре решение о запрете полетов над республикой, вероятно, будет принято и на наднациональном уровне. Евросоюз может признать небезопасным воздушное пространство Белоруссии. Франция и её европейские партнёры прорабатывают вопрос. Международная организация гражданской авиации уже получила соответствующую заявку. По некоторым данным, ЕС также может запретить самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа» садиться в европейских аэропортах. Накануне самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, уже на подлете к аэропорту назначения был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в Минске — после сообщения от властей Белоруссии о минировании. До аэропорта лайнер сопровождал истребитель МИГ-29, в воздух также был поднят вертолет. После приземления белорусские власти задержали двух пассажиров самолета – бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку – россиянку Софью Сапегу. В авиакомпании Ryanair назвали действия белорусских властей «актом авиационного пиратства».

В белорусском Министерстве транспорта рассчитывают, что до запретов не дойдет – там надеются на «благоразумие» европейских властей. Пока, утверждают там, случаи отказа авиакомпаний от полетов над республикой единичны. Российские авиакомпании продолжают выполнять полеты через воздушное пространство Белоруссии

Государственный флаг Белоруссии, вывешенный у гостиницы Редиссон в центре Риги заменен на бело-красный, который использует белорусская оппозиция. Как сообщает латвийское агентство ЛЕТА, флаг собственноручно заменили министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В отеле Редиссон проживают хоккеисты, в том числе, белорусские, которые участвуют в мировом первенстве по хоккею. Как написал мэр риги в своем Twitter , в столице Латвии не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.

Изначально Чемпионат мира по хоккею должен был пройти и в Риге, и в Минске, однако из-за политической ситуации белорусскую часть отменили.

Представитель Министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский утверждает, что Минск не оказывал давления на экипаж самолета Ryanair при принятии решения о посадке после того, как поступило сообщение об угрозе теракта на борту. По его словам, угроза была вполне реальна. Сикорский зачитал журналистам письмо, поступившее на электронную почту аэропорта «Минск»

Сикорский добавил, что Белоруссия предлагает всем заинтересованным сторонам участвовать в расследовании ситуации с Ryanair. Белорусский журналист Франек Вячорка уверен, что к инциденту причастна Россия

Вячорка добавил, что летать над территорией Белоруссии небезопасно и полеты необходимо приостановить. В Кремле отказались комментировать инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев и информацию о том, что на борту могли находиться агенты российских спецслужб. Песков подчеркнул, что не располагает подобными сведениями.

Как стало известно, белорусские власти задержали не только журналиста Романа Протасевича, но и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские дипломаты запросили у белорусских властей консульский доступ и связались с родственниками Сапеги. Министр призвал оценивать инцидент с посадкой рейса Ryanair «не сгоряча и не впопыхах», а на основе всей имеющейся информации. Лавров также сказал, что Белоруссия готова принять международных экспертов.