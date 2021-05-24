Сильный пожар бушует в Подмосковье

Горит задние птицефабрики в Лосино-Петровском. По предварительным данным никто в результате ЧП не пострадал. Площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров, — передает агентство Интерфакс. Спасатели говорят, что им удалось остановить распространение огня.

