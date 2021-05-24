Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился в Женеве с советником президента США по национальной безопасности Салливаном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В самом Совбезе сказали, что переговоры прошли конструктивно. Они позволили лучше понять позиции друг друга, несмотря на разногласия. Кроме того, как добавили в Совете, эта встреча стала важным этапом на пути подготовки саммита двух президентов.
2021-05-24T17:35:06+03:00
2021-05-24T18:09:27+03:00
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17:35, 24 мая 2021
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