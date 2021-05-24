Представители ICAO сказали, что у них нет полномочий закрывать воздушное пространство какой-либо страны

Представители Международной Организации гражданской авиации сказали, что у них нет полномочий закрывать воздушное пространство какой-либо страны. В то же время там сослались на правило, которое предполагает штрафы для тех стран, которые не следуют установленным нормам. Однако в самой организации не стали уточнять, могут ли какие-то из этих санкций применяться к Белоруссии.

Накануне в международной организации признавали, что действия Минска, который вынудил совершить посадку самолета авиакомпании Ryanair может противоречить международной Конвенции гражданской авиации. Тем временем сегодня в министерство транспорта Белоруссии сказали, что готовы принять международных экспертов для расследования инцидента. после посадки самолета белорусские силовики задержали летевшего на нем основателя оппозиционного телеграм-канала НЕХТА Романа Протасевича и его девушку.

